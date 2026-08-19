News MN - Moreira ha firmato, ora pranzo con Mendes in hotel

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Diego Moreira ha firmato il contratto a Casa Milan. Ora pranza in hotel con il procuratore Jorge Mendes

Diego Moreira ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2031, e attualmente si trova a pranzo in hotel con il super agente Jorge Mendes, sbarcato a Milano poco fa (clicca QUI). Secondo colpo più oneroso dell'estate e anche della storia del Milan con i suoi 45 milioni di euro circa più venti di bonus, che segue Gonçalo Ramos - sempre di Mendes - arrivato ad inizio estate per 74 milioni di euro più bonus. Giornata importante per entrambi: il primo ha firmato a Casa Milan, il secondo oggi pomeriggio verrà presentato a stampa e tifosi presso il Flagship Store di via Dante, in centro a Milano. L'importante procuratore poi avrà anche un meeting di mercato con la dirigenza rossonera.

DOVE POTREBBE GIOCARE MOREIRA NEL MILAN?

Diego Moreira è giocatore capace di sfruttare la sua grande resistenza fisica, l'accelerazione, il dinamismo, la personalità e la capacità di cross per arare la fascia; la vocazione del ragazzo, dunque, rimane molto più offensiva che difensiva. Si tratta di un esterno veloce nello stretto e con una buona gamba sul lungo, abile nel cross e nell'ultimo passaggio, massimo impegno nel pressing e nella corsa all'indietro.

Ma dove giocherà Diego Moreira nel Milan? Dopo la vittoria per 2-1 contro il Metz (gennaio 2026), Moreira racconta che il cambio di ruolo non lo ha preoccupato più di tanto. È contento di poter giocare e aiutare la squadra: "Per me non cambia nulla. Mi diverto tanto a sinistra quanto a destra, purché gioco… In ogni caso, ricoprire un ruolo offensivo mi fa bene per essere più decisivo". In quell'occasione infatti era riuscito a segnare con un bel tiro a giro di prima, di sinistro, da fuori area: "Ho avuto la fortuna di trovarmi in quella posizione interna in quel momento, Enciso mi ha servito la palla e poi ho lasciato parlare il mio piede sinistro". Amorim si porrà gli stessi dubbi: lo farà giocare principalmente da esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, ma potrà essere schierato anche da trequartista.