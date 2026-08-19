Moreira accende il Milan, ma il mercato resta un rebus: Leao verso l’uscita, ora servono cessioni

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Moreira accende il mercato del Milan in queste ultime settimane dove a farla da padrone potrebbero essere le uscite

Diego Moreira è arrivato ieri a Milano e oggi completerà il suo trasferimento al Milan. Dopo le visite mediche alla Clinica La Madonnina e l'idoneità sportiva in quel di Varese, il belga firmerà un contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2031 a poco più di 3 milioni di euro netti a stagione. L'operazione con lo Strasburgo è stata impostata su 45 milioni di euro più bonus. Da domani il classe 2004 sarà a disposizione di Ruben Amorim, che lo considera un rinforzo importante soprattutto per il ruolo di esterno a tutta fascia sulla sinistra.

AMORIM GUADAGNA UNA FRECCIA, MA ORA DEVE TORNARE EQUILIBRIO

Moreira è un giocatore polivalente, rapido e forte nell'uno contro uno. L'idea è quella di sfruttarlo sulla corsia mancina, con Chukqueze dall'altra parte e due trequartisti alle spalle di Gonçalo Ramos, Una soluzione molto offensiva che di conseguenza obbligherà Ruben Amorim a lavorare sugli equilibri di una squadra a trazione anteriore.

A Milano nella giornata di oggi è atteso anche Jorge Mendes, agente tra le altre cose di Moreira e già protagonista con il Milan dell'opoerazione che ha portato in rossonero Goncçalo Ramos. Sullo sfondo resta il dossier Rafael Leao, sempre più centrale nelle strategie rossonere.

LEAO RESTA IN BILICO, NKUNKU E GIMENEZ

Nonostante il ragazo sembrava anche disposto a cambiare idea, sia il Milan che Ruben Amorim sembrano oramai orientati a considerare Leao cedibile. Il Galatasaray continua a seguirlo, ma non ha ancora affondato il colpo, mentre il portoghese spera, proprio come qualche mese fa, in una soluzione dalla Premier League. Sul tavolo ci sono anche proposte dall'Arabia Saudita, che non l'hanno però mai realmente convinto del tutto.

In tutto questo le uscite non riguardano solo Rafa. Nkunku piace a Lipsia e Newcastle, mentre Santiago Gimenez resta in orbita Porto anche se nella giornata di ieri il club rossonero ha rifiutato la proposta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni presentata dai Dragoes per il Bebote. Su Fofana restano invece vigili Nottingham Forest e Crystal Palace.