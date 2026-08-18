Da esubero a risorsa importante: Loftus-Cheek ha ribaltato il suo destino. Rinnovo in vista per l'inglese?

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Ruben Loftus-Cheek sembrava essere destinato all'addio, ma Amorim ha messo il veto alla sua partenza. Da esubero a titolare aggiunto nel nuovo Milan

Per settimane, parlando dei giocatori in uscita dal Milan durante questo mercato estivo, il nome di Ruben Loftus-Cheek era sempre tra i primi della lista sia perchè è in scadenza di contratto nel 2027, sia perchè il suo rendimento nelle ultime stagioni è stato molto deludente. Ora però le cose sono cambiate perchè l'inglese ha convinto Ruben Amorim e da esubero si è trasformato in una risorsa importante per il nuovo Diavolo del portoghese.

MILAN, IL VERO DI AMORIM ALLA PARTENZA DI LOFTUS-CHEEK

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che nelle scorse settimane non sono mancate le manifestazioni d'interesse nei confronti di Loftus-Cheek, come per esempio quella del Coventry di Lampard, ma il Milan ha rispedito al mittente l'offerta da 10 milioni di euro che il club inglese aveva messo sul piatto dopo il veto di Amorim alla partenza dell'ex Chelsea. Il portoghese apprezza molto la sua duttilità visto che nel suo 3-4-2-1 può essere schierato sia da trequartista che da centrocampista centrale. Magari non sarà un titolare fisso, ma Loftus-Cheek troverà certamente parecchio spazio nelle rotazioni del nuovo allenatore rossonero.

LOFTUS-CHEEK, PRIMI CONTATTI CON IL MILAN PER IL RINNOVO

A questo punto non è escluso che presto possa arrivare anche il rinnovo del suo contratto che scadrà il 30 giugno 2027. I primi contatti tra le parti ci sarebbero già stati, ma la trattativa entrerà probabilmente nel vivo a settembre dopo la chiusura del mercato estivo. Per l'inglese si prospetta un prolungamento fino al 2029, anche se non va escluso che l’intesa possa addirittura estendersi al 2030. In attesa di capire come si svilupperà la trattativa per il rinnovo, Ruben ha ribaltato il suo destino che sembrava già scritto e segnato e si è ritagliato un posto nel nuovo Milan di Amorim.