Precisate le cifre per Diego Moreira al Milan: sono monstre! I dettagli

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, sii è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, esterno belga nuovo acquisto del Milan.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, sii è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, esterno belga nuovo acquisto del Milan: "L'operazione Diego Moreira avrà queste cifre: 50 milioni di euro di parte fissa più dei bonus molto importanti che potrebbero far arrivare a toccare la cifra totale del pacchetto di 65-66 milioni di euro con una grossa percentuale sulla futura rivendita; saremo più precisi nelle prossime ore, ma lo Strasburgo, che chiedeva 70 milioni di euro per lasciare partire Moreira, incasserà più o meno quei soldi".

MILAN, CHI È DIEGO MOREIRA

Giocatore veloce nello stretto e con una buona gamba sul lungo. Abile nel cross e nell'ultimo passaggio. Massimo impegno nel pressing e nella corsa all'indietro. Duttilità ed estro. Non è difficile capire che Amorim lo abbia voluto così tanto. Nelle scorse settimane anche Gasperini lo aveva chiesto con forza ai Friedkin, ma la richiesta dello Strasburgo è stata giudicata troppo alta. Ora Diego Moreira è pronto al salto più importante della sua carriera: il passaggio al Chelsea era stato sicuramente avventato, l'arrivo a San Siro invece segue due anni da titolare in cui è potuto crescere senza troppe pressioni, sperimentando e sviluppando al meglio i due ruoli in cui è stato utilizzato. C'è da capire se riuscirà a reggere la pressione della maglia rossonera, perché per il resto Amorim avrà a disposizione un profilo potenzialmente di altissimo livello su cui lavorare. L'allenatore è davvero felice dell'acquisto, gestito in prima persona da Cardinale con Mendes, e attende a braccia aperte Moreira, atteso in italia domani ad ora di pranzo.