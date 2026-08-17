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Diego Moreira-Milan, Di Marzio: "Operazione da 65 milioni di euro, 45 di base fissa più un bonus alto"

Diego Moreira-Milan, Di Marzio: "Operazione da 65 milioni di euro, 45 di base fissa più un bonus alto"
Ieri alle 23:12Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Le parole di Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Calcio Club - L'originale. Le sue considerazioni e aggiornamenti in merito all'operazione che ha portato al Milan il talento belga Diego Moreira:

"Una prova di forza da parte del Milan e di Gerry Cardinale. Le cifre sono queste precise. Si parla di una base fissa di 45 milioni più dei bonus che potrebbero arrivare a 20 milioni. Quindi parliamo di un'operazione da circa 65 milioni di euro. Una spesa importante per un Milan molto attivo sul mercato".