Romano: "Ricci è stato proposto al Como, ma lascerebbe il Milan solo a titolo definitivo"
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Il futuro di Samuele Ricci potrebbe essere ancora legato alla Serie A, ma non più al Milan. Tra i tanti nomi in uscita in casa rossonera c'è anche quello di Samuele Ricci. L'ex Torino, arrivato in rossonero nella scorsa estate non avrebbe convinto Ruben Amorim e così, insieme ai vari Fofana, Nkunku, Odogu, Estupinan sarebbe in netta uscita con destinazione, forse ancora il campionato di Serie A.
Infatti, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, Ricci è stato proposto al Como:
"Il ragazzo potrebbe lasciare Milano solo titolo definitivo o con obbligo di riscatto garantito. Il Como cerca italiani e gradisce Ricci, ma penserebbe solo a un prestito, per ora è un no alle condizioni inizialmente offerte dai rossoneri".
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