Futuro Tomori, Di Marzio: "La Juve resta interessata, oltre a Fofana può nascere un'idea per l'inglese"
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Il mercato rossonero è in continua evoluzione. Proprio oggi è stata la giornata di un nuovo e imminente colpo offensivo come quello di Diego Moreira, talento belga dello Strasburgo, al Milan per circa 50 milioni di euro. Operazioni in entrata e in uscita. Sì perchè la situazione di Fofana e Tomori, solo due dei tanti milanisti ormai in uscita, sembra esser quasi definitiva. Arrivano novità per ciò che concerne il futuro del difensore inglese.
DI MARZIO SUL FUTURO DI TOMORI
"La Juventus è vigile sulle uscite del milan per sfruttare eventuali opportunità. Oltre all'interesse per Fofana può nascere un'idea Tomori negli ultimi giorni in caso di uscite in difesa. Massara conosce bene il difensore dai tempi del Milan..".
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