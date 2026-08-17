Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. Moretto: "E ora occhio all'uscita di Leao"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto hanno raccontato la trattativa che porterà Diego Moreira dallo Strasburgo al Milan

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, hanno commentato così la trattativa che il Milan ha chiuso con lo Strasburgo per Diego Moreira: "Jorge Mendes, dopo essere stato già decisivo per l'arrivo al Milan di Gonçalo Ramos, sbloccando l'operazione con il PSG, ha fatto la stessa cosa nell'operazione Diego Moreira. Tutto fatto, manca di fatto solo l'ok al ragazzo per volare a Milano per sostenere le visite mediche.

Il Milan ha anticipato una folta concorrenza, in particolare quella del Lipsia che era in pressing. La Roma aveva chiesto informazioni e lo Strasburgo aveva risposto chiedendo 70 milioni di euro per il cartellino di Moreira. Il Milan dà un segnale forte al mercato, andando a prendere uno dei giocatori giovani più forti in quel ruolo. A questo punto occhio alle uscite, in particolare quella di Rafael Leao. Il Galatasaray è sempre stato forte su Leao, da capire se affonderà definitivamente. Attenzione dunque alla possibile cessione di Leao".