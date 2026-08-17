Milan-Moreira, le cifre dell'affare: 50 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano riferisce che il Milan ha chiuso per Diego Moreira per 50 milioni di euro più bonus e percentuale sulla rivendita

Il Milan ha chiuso l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Lo riferisce Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp che aggiunge che l'operazione è stata definita con la regia di Jorge Mendes che è l'agente del giocatore.

Dopo aver collezionato nella scorsa stagione 42 presenze con la maglia dello Strasburgo, segnando anche cinque gol e regalando ben nove assist, Moreira è stato convocato dal Belgio per il Mondiale, scendendo in campo nel match valido per i sedicesimi di finale contro il Senegal.