Bianchin su Moreira al Milan: "È una scelta del gruppo di lavoro che fa il mercato. Operazione che Cardinale ha voluto chiudere in prima persona"

vedi letture

Il giornalista Luca Bianchin ha spiegato perchè il Milan ha deciso prendere Diego Moreira dallo Strasburgo

Luca Bianchin, su gazzetta.it, ha spiegato perchè il Milan ha deciso di prendere Diego Moreira dallo Strasburgo: "Moreira è una scelta del gruppo di lavoro che fa il mercato in questa nuova era milanista. Piace tantissimo ad Amorim per caratteristiche tecniche, convince Bobby Gardiner e Tiago Estevao, i data analyst protagonisti del nuovo corso, ha l'approvazione di Hendrik Almstadt, soprattutto è una operazione che Gerry Cardinale ha voluto chiudere in prima persona.

A suo modo, è un simbolo di questo nuovo corso con Cardinale protagonista: un calciatore giovane, di talento, che può crescere molto e diventare protagonista. Il Milan è convinto che tra due, tre, cinque anni varrà molto più di 45 milioni".