Milan, sondaggi anche di Borussia Dortmund e Newcastle per Nkunku

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Il giornalista Orazio Accomando ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato in uscita del Milan che deve piazzare diversi giocatori

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno in merito al mercato in uscita del Milan, è imminente la cessione di Santiago Gimenez al Porto. L'affare dovrebbe chiudersi a breve in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. In uscita c'è poi anche Christopher Nkunku, per il quale ci sono stati dei sondaggi da parte anche di Borussia Dortmund e Newcastle.

In casa rossonera tiene poi sempre banco il futuro di Rafael Leao. Il Galatasaray, che ha ricevuto il no di Martinelli, potrebbe ora tornare alla carica dopo che il Milan ha deciso di abbassare la sua richiesta per il cartellino del portoghese. La sua permanenza a Milanello non è da escludere del tutto, ma appare molto complicata. In uscita resta poi anche Fikayo Tomori.