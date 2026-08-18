Il Porto ufficializzerà oggi l'offerta al Milan per Gimenez: di che formula si tratta

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, sii è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Santiago Gimenez, attaccante del Milan.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, sii è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Santiago Gimenez, attaccante del Milan: "È stata una trattativa molto complicata, un puzzle, ma la Roma accoglierà in queste ore in città Rodrigo Mora del Porto. Grande colpo: preso a titolo definitivo per 25 milioni di euro più il 50% della futura vendita in favore dei portoghesi; la Roma potrà comprare, però, quel 50%, perché c'è una clausola già fissata oggi per poter controllare il ragazzo.

La conseguenze è che il Porto fa cassa e l'aggiornamento della notte è che ora i lusitani possono ora presentare la prima offerta ufficiale al Milan per Santiago Gimenez: sarà un prestito gratuito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già dato l'ok ed è in attesa dell'accordo tra i club per volare in Portogallo. Se tutto va come deve andare, la trattativa si chiuderà. Ripeto: prestito gratuito con pagamento dell'ingaggio e diritto di riscatto. C'è grande ottimismo".

COSA AVEVA DETTO FARIOLI SU GIMENEZ

Francesco Farioli, allenatore del Porto, si era così espresso sabato in conferenza stampa su Santi Gimenez, attaccante del Milan: "Non si parla soltanto di Santiago Gimenez, che è un giocatore del Milan. Ogni giorno leggo sui giornali molte notizie, indiscrezioni e commenti che non sempre corrispondono alla verità. Fa parte del mercato. Tutti hanno un ruolo: gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, gli agenti e i club. Spuntano sempre nuovi dettagli, ma non tutti corrispondono alla verità".