Moretto: "Milan e Juve in contatto per valutare possibili operazioni. Sul tavolo anche i nomi di Tomori e Fofana"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Fofana e Tomori che sono entrambi in uscita dal Milan

Negli ultimi giorni, i nomi di Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, che sono entrambi in uscita dal Milan dopo essere stati tagliati da Ruben Amorim, sono stati accostati anche alla Juventus. Matteo Moretto ha commentato così queste voci in un video pubblicato dal canale YouTube di Fabrizio Romano: "Si parla molto di Fofana, ma oggi non c'è niente di concreto né di imminente. Il Milan ha tanti calciatori in uscita, chi è già partito lo ha fatto in prestito secco, con operazioni semplici, mentre resta da capire come saranno sistemati gli altri.

Tomori-Juventus? È un mix di agenti che propongono giocatori, intermediari che cercano soluzioni e club disposti ad ascoltare. Il Milan e la Juventus sono entrati in contatto per capire, valutare e studiare delle operazioni da qui alla fine del mercato. Il nome di Fofana è stato sicuramente messo sul tavolo, così come quello di Tomori. L'inglese era stato accostato alla Juventus già a gennaio, il club bianconero lo voleva, e anche nei mercati precedenti".