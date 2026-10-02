Milan, attenzione alla Fiorentina: la Viola piomba su Tiago Gabriel

Milan, attenzione alla Fiorentina: la Viola piomba su Tiago GabrielMilanNews.it
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Oggi alle 14:12Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Dopo il Milan anche la Fiorentina si sarebbe interessata a Tiago Gabriel, difensore del Lecce nel mirino del Diavolo già dalla scorsa estate

Il Milan deve guardarsi dalla concorrenza della Fiorentina per Tiago Gabriel. Il difensore del Lecce resta infatti un profilo seguito dai rossoneri, che già nell'ultima sessione di mercato avevano presentato un'offerta per il portoghese, respinta però sul gong dal club salentino. Nel frattempo il classe 2004 ha rinnovato il proprio legame con il Lecce fino al 2031, aumentando ulteriormente la propria valutazione. 

Ora, secondo i colleghi di TMW, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Tiago Gabriel, e potrebbe trasformare presto l'interesse in qualcosa di concreto, soprattutto in caso di una cessione nel reparto arretrato. Una nuova concorrente, dunque, sulla strada del Milan. 