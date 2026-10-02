Pasotto sul rinnovo di Pulisic: "Stando alle sue parole, Cardinale può attendere fiducioso"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando l'intervista a Christian Pulisic, attaccante del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando l'intervista a Christian Pulisic, attaccante del Milan: "Pulisic, dopo le prime tre partite stagionali trascorse interamente a guardare, è tornato in campo a Roma con la Lazio (assist per il primo gol di Moreira) ed è sbocciato definitivamente nella partita successiva con il Lecce, trovando il suo primo gol ufficiale del 2026. Una liberazione che ha rimesso a posto le gerarchie sulla trequarti – e chi lo toglie più, adesso – e confermato Capitan America come una delle pietre angolari della squadra. Oggi, dopo aver lavorato a Milanello, si è presentato al Milan Store di San Siro per incontrare i tifosi e ha parlato un po’ di Milan.

A partire dall’argomento più caldo, ovvero un rinnovo contrattuale che al momento è ancora in stand by. Christian però spende parole importanti: “Sono molto contento di essere al Milan, in questo momento e pensando al futuro. Sinceramente in questo momento non sto pensando al rinnovo, però voglio continuare qui. Se ne stiamo parlando col club? Sì”. Cardinale dunque può attendere fiducioso, almeno a giudicare dalle parole di Christian. “Cardinale quest’anno lo vediamo di più, sta lavorando bene, abbiamo sempre il suo supporto”.