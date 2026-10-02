Pellegatti: "Continuo a dirlo: Van Dijk potrebbe essere il primo colpo dell'anno del Milan"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'idea Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, per il Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'idea Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, per il Milan: "Un altro tema che mi è caro è Van Dijk. Oltre a essere una bella pensata del Milan, interesserebbe anche al solito Real Madrid per la ricerca di un leader. Io mi auguro che la strategia di Gerry Cardinale rimanga salda. Speriamo mantenga questa linea: prendere Van Dijk pagando il giusto, oppure a parametro zero.

Van Dijk sarebbe un colpo formidabile, sia sul piano pratico, dato che lì in difesa ci serve un profilo simile, sia su quello mediatico, perché significherebbe che un top player sceglie il Milan. È chiaro che, per convincere un giocatore del genere, il Milan deve assolutamente essere in Champions League; se fossi in Van Dijk e avessi anche il corteggiamento del Real Madrid, potrei anche preferire il Milan per affezione, ma deve trattarsi di un club che gioca la Champions, altrimenti l'affezione pasa in secondo piano.

È una pista da seguire: vediamo se Cardinale saprà piazzare questo primo colpo, magari iniziando a lavorarci già a gennaio-febbraio visto che il giocatore va in scadenza e il Liverpool non sembra intenzionato a rinnovare. Sarebbe un grandissimo acquisto. Dell'età mi importa relativamente: il buon Zlatan Ibrahimovic ci ha fatto vincere un campionato ed era persino più grande, così come Giroud. L'importante è che siano forti, l'età non conta: conta solo il valore, e Van Dijk è fortissimo".