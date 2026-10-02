Bianchin: "Un anno e mezzo fa, Pavlovic ha avuto una seria proposta turca. Ma ora si discute del rinnovo"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan del difensore Strahinja Pavlovic.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan del difensore Strahinja Pavlovic: "Priorità: alta. Strahinja Pavlovic al Milan è un titolare e ha un pericoloso contratto da 1,7 milioni netti a stagione con scadenza al 2028 e opzione per un ulteriore anno. Tanti club stranieri possono fare meglio. Il Milan e Strahinja però vanno d'accordo e hanno fatto qualche discorso per un rinnovo al 2031 con ingaggio più o meno raddoppiato. Non siamo in fase avanzata ma la sensazione è che il pericolo sia alle spalle perché, un anno e mezzo fa, Pavlovic ha avuto una seria proposta turca. Acqua passata. Milano piace a lui e alla famiglia: se non arriveranno proposte folli, perché muoversi?".

PAVLOVIC IN CAMPO CONTRO LA GERMANIA

Prima vittoria della Germania di Klopp, che supera 2-0 una Serbia sempre troppo modesta. I tedeschi smuovono la classifica del Gruppo 2 di Nations League, mentre la Serbia rimane tristemente a 0. Il rossonero Pavlovic inizia dalla panchina come previsto ed entra in campo al minuto 67, quando la partita è ormai già decisa. Il difensore milanista avrebbe dovuto riposare, ha invece giocato gli ultimi 25 minuti circa della sfida.