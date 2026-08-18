TOP NEWS del 17 agosto - Arriva Diego Moreira, il retroscena su Endrick e la situazione Leao
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, lunedì 17 agosto 2026
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, lunedì 17 agosto 2026:
FOCUS MN - Milan, 50 milioni per Diego Moreira. Ecco chi è il nuovo regalo di Cardinale per Amorim
Romano svela il retroscena: "Cardinale in prima persona ha avuto un contatto con l'entourage di Endrick"
MN - Il Milan lavora per la cessione di Leao: il portoghese è stato proposto alla Roma dai suoi intermediari
Pubblicità
News
Primo Piano150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…di Antonio Vitiello
Le più lette
1 150 milioni investiti, e ci sono altre operazioni. Amorim felicissimo del nuovo esterno. Cosa servirebbe ancora…
Calciomercato Milan
NewsRomano svela il retroscena: "Cardinale in prima persona ha avuto un contatto con l'entourage di Endrick"
Primo PianoFOCUS MN - Milan, via libera ai prestiti. Cosa dicono le norme FIFA e FIGC sulle cessioni a titolo temporaneo
CalciomercatoMN - Calciomercato Milan: potrebbe non essere finita con Moreira. Il piano acquisti-cessioni
Luca SerafiniMaignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fa
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com