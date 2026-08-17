Gotti prudente su Diego Moreira: "Buon giocatore ma deve ancora fare il salto definitivo"
Ai microfoni di Sky Calcio l'Originale, ecco un estratto delle parole di mister Luca Gotti. Le sue considerazioni sul nuovo acquisto Diego Moreira, esterno belga oggi chiuso dai rossoneri per rinforzare il reparto offensivo:
GOTTI SU DIEGO MOREIRA
"Deve ancora fare il salto definitivo, ma è un buon giocatore. Ha questa caratteristica di entrare dentro il campo e verticalizzare. E' un dogma di Amorim questo..".
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