Zancan vota Diego Moreira: "Mi sembra un acquisto azzeccato per il gioco di Amorim"
Federico Zancan è intervenuto così a Sky Calcio l'Originale, commentando il nuovo acquisto del Milan Diego Moreira. Un breve estratto delle sue considerazioni sul talento belga.
"E' un buon giocatore con un grande potenziale di crescita, mi sembra un giocatore azzeccato ma poi sarà il campo a parlare. Sicuramente sarà ideale per il gioco di Amorim, perchè abile a saltare l'uomo e a creare profondità palla al piede, e poi sa fare le due fasi...".
Numeri e statistiche
In Francia ha saputo stupire tutti, giocando spesso su entrambe le fasce unendo fantasia ma anche grande pragmaticità difensiva e corsa, elementi fondamentali nel nuovo Milan di Ruben Amorim. I numeri con lo Strasburgo sono assolutamente positivi: in 76 presenze ufficiali il talento classe 2004 ha messo a segno 7 gol e ben 16 assist. Servire i compagni in gol è quindi un marchio di fabbrica del nuovo e imminente calciatore del Milan.
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