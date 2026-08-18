MN - Bordon (ex Shalke 04): "L'attaccante più forte? Mai visto uno come Inzaghi"

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Marcelo Bordon, ex difensore brasiliano e autentica leggenda dello Schalke 04, torna con la memoria a quella sfida speciale contro il Milan nella Champions League 2005/06. Due partite rimaste nella storia: il 2-2 di Gelsenkirchen e il pirotecnico 3-2 per i rossoneri a San Siro, con la celebre esultanza di Gennaro Gattuso in faccia a Christian Poulsen.

In esclusiva per MilanNews.it, attraverso il giornalista Alessandro Schiavone direttamente da Gelsenkirchen, Bordon ripercorre quegli incontri e racconta il Milan dei fenomeni, da Kaká a Pirlo, da Shevchenko a Maldini e Nesta. Ma non solo: il brasiliano svela anche chi considera l’attaccante più forte che abbia mai affrontato, parla del suo ex allenatore Ralf Rangnick e non risparmia una battuta sul momento attuale del Milan.

Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Inzaghi era uno specialista. L’unica cosa che sapeva fare era segnare. Non era nemmeno capace di fare un uno-due con un compagno, ma nell’area piccola era di classe mondiale. Mio Dio! L’ho detto tante volte anche in altre interviste: l’attaccante più forte che abbia mai affrontato era Inzaghi".