Calciomercato 150 milioni di acquisti: chi arriva ora? E le cessioni? Ecco la strategia di Cardinale

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Ma con 150 milioni spesi, il calciomercato in entrata è da considerarsi chiuso? Probabilmente no: il piano di Cardinale e Amorim.

Il Milan completerà oggi il terzo colpo grosso della sua estate: dopo Goncalo Ramos per 75 milioni di euro e Mario Gila per 30 milioni di euro, ecco per 50 milioni di euro più bonus Diego Moreira, esterno mancino belga classe 2004 proveniente dallo Strasburgo. L'operazione è stata condotta in prima persona da Gerry Cardinale con l'intermediazione di Jorge Mendes per la felicità di Ruben Amorim, che accoglierà in rosa, dopo le visite mediche e la firma previste per oggi, un calciatore che potrà fare sia l'esterno a tutta fascia che il trequartista dietro la punta.

CALCIOMERCATO MILAN: E ORA?

Ma con 150 milioni spesi, il calciomercato in entrata è da considerarsi chiuso? Probabilmente no. L'intenzione della proprietà, infatti, è quella di restare altamente guardinga sui possibili acquisti, anche perché c'è ancora qualcosa da fare per completare il piano stilato da Amorim. Si sta, dunque, riflettendo e valutando il da farsi e, nel caso, su chi puntare il mirino. Un difensore centrale e un trequartista, per esempio, sono potenziali ruoli da rafforzare.

CALCIOMERCATO MILAN: OCCHI SULLE CESSIONI

Si lavorerà ai prossimi acquisti, dunque, senza farsi stressare dalle cessioni. Che arriverranno, sì, ma con pazienza. La dirigenza rossonera, infatti, è consapevole che sia meglio massimizzare i profitti che far presto, soprattutto perché, in generale, si tratta di calciatori reduci da stagioni complicate e dai contratti pesanti. Servirà pazienza per le cessioni, dunque. Per gli acquisti, chissà, magari arriverà qualche altra sorpresa. Il primo calciomercato con Gerry Cardinale protagonista ha già dimostrato la capacità di stupire: lo si vuole concludere in maniera positiva, aspettando poi i riflessi con i risultati sul campo.