Ma Diego Moreira potrà già giocare col Torino? Cosa dicono le regole

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Diego Moreira sarà convocabile per la sfida di domenica sera contro il Torino se riuscirà a firmare in tempo. Deciderà Ruben Amorim.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi Diego Moreira, nuovo acquisto del Milan, svolgerà le visite mediche di rito presso la clinica "La Madonnina" e la visita di idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano, per poi recarsi a Casa Milan per la firma se le tempistiche della giornata lo permetteranno. In teoria, a prescindere se dovesse riuscire a firmare già oggi o domani, sarà convocabile per la sfida di domenica sera contro il Torino. Deciderà, chiaramente, Ruben Amorim.

MILAN, DOVE GIOCA DIEGO MOREIRA

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Metz (gennaio 2026), Diego Moreira racconta che il cambio di ruolo non lo scombussola più di tanto. È contento di poter giocare e aiutare la squadra: "Per me non cambia nulla. Mi diverto tanto a sinistra quanto a destra, purché gioco… In ogni caso, ricoprire un ruolo offensivo mi fa bene per essere più decisivo". In quell'occasione infatti era riuscito a segnare con un bel tiro a giro di prima, di sinistro, da fuori area: "Ho avuto la fortuna di trovarmi in quella posizione interna in quel momento, Enciso mi ha servito la palla e poi ho lasciato parlare il mio piede sinistro". Nel Milan, dunque, deciderà Amorim se schierarlo da esterno di centrocampo o da trequartista. Anche in questo caso.