Diego Moreira quando arriva: già fissate le visite mediche. Il programma

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Diego Moreira sarà il quarto acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato: il suo programma a Milano da milanista.

Diego Moreira sarà il quarto acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il belga arriverà a Milano alle ore 12 presso l'aeroporto di Milano Linate; ad accoglierlo ci sarà la redazione di MilanNews.it, che testimonierà il suo arrivo con immagini e foto sui social della testata, su sito e app.

Il classe 2004, poi, andrà subito a svolgere le visite mediche di rito presso la clinica "La Madonnina" e ad ottenere l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano; il tutto, sempre, testimoniato dalle immagini dei nostri inviati sul campo.

IL COMMENTO DI FABRIZIO ROMANO SU DIEGO MOREIRA AL MILAN

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale YouTube e ha commentato così la trattativa che il Milan ha chiuso con lo Strasburgo per Diego Moreira: "Colpo chiuso dal Milan: operazione fatta con lo Strasburgo con la regia di Jorge Mendes, che è anche l'agente di Diego Moreira. Il Milan ha chiuso l'affare da almeno 50 milioni di euro garantiti più bonus e più una percentuale sulla futura rivendita. E così il Milan ha superato una folta concorrenza che c'era sul giocatore belga. Moreira è fortissimo, il Milan ha preso un giocatore di grande potenziale. Se dovesse scegliere una parola per raccontarlo direi elettrizzante. Ha tutto per fare bene, poi è chiaro che la maglia del Milan non è quella dello Strasburgo e giocare a San Siro è un'altra cosa".