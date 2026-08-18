Primo Piano Milan, ecco Diego Moreira. Com'è la situazione lista UEFA dopo il nuovo colpo dell'estate rossonera?

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Com'è la situazione liste con il nuovo acquisto Diego Moreira

Dopo Ramos e Gila è arrivato il terzo, grande, colpo dell'estate rossonera. Cardinale ha regalato ad Amorim il classe 2004 Diego Moreira dello Strasburgo, pagato circa 50 milioni di euro. Contemporaneamente sono stati messi fuori rosa dei calciatori e ceduti in prestito altri. È il momento giusto per avere un aggiornamento sulla situazione liste Serie A e UEFA quando mancano meno di due settimane alla fine del mercato.

Iniziamo col dire che i giovani come il nuovo Diawara (classe 2006), per la per la registrazione della rosa in Serie A non ci sono e non ci saranno problemi, visto che tutti gli Under 23 - vale a dire, per la stagione 2026/27, i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi - possono essere utilizzati al di fuori della lista dei 25.

Bisogna fare invece attenzione ai dettami della UEFA per la rosa dei 25 da presentare per partecipare alla prossima Europa League. Ad esempio, guardando alle gerarchie ad oggi, Diawara sarebbe fuori dalla competizione europea. Ma vediamolo nel dettaglio.

LISTA UEFA EUROPA LEAGUE, LE REGOLE

In Europa la rosa dovrà essere al massimo di 25 giocatori (Lista A), suddivisi tra 17 "stranieri" (o non formati), 4 formati in Italia e 4 formati nel Club, più una Lista B sempre modificabile composta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club. Per i giocatori "formati" la specifica è la seguente:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

LA LISTA PER L'EUROPA LEAGUE

"STRANIERI" (17/17)

1 - Maignan

2 - Pavlovic

3 - Gila

4 - Diawara (?)

5 - Estupinan

6 - Modric

7 - Rabiot

8 - Jashari

9 - Musah

10 - Lofuts-Cheek

11 - Chukwueze

12 - Saelemaekers

13 - Diego Moreira

14 - Pulisic

15 - Leao *

16 - Gimenez *

17 - Ramos

* in uscita

GIOCATORI STRANIERI ATTUALMENTE FUORI ROSA

1 - Tomori

2 - Fofana

3 - Nkunku

FORMATI VIVAIO ITALIA (4/4)

1 - Terracciano P.

2 - De Winter

3 - Ricci *

4 - Cissè

* in uscita

FORMATI VIVAIO CLUB (1/4)

1 - Gabbia

Con questa composizione, la Lista A del Milan sarebbe formata da 22 calciatori su 25: 17 non formati, quattro formati in Italia e il solo Gabbia tra i formati nel club. I tre posti mancanti non possono essere assegnati ad altri giocatori non formati. Potrebbero essere occupati da ragazzi come Camarda, Comotto e Bartesaghi, che tuttavia possono già essere utilizzati attraverso la Lista B.

Alla Lista A si aggiunge la Lista B, che può comprendere un numero illimitato di giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi (U21). Per esservi inseriti, questi devono essere stati eleggibili per il Milan per almeno due anni ininterrotti dopo il compimento dei 15 anni oppure per tre anni consecutivi, con la possibilità di un solo prestito, non superiore a una stagione, presso un’altra società italiana.

LISTA B (cambi illimitati)

Torriani, Bartesaghi, Camarda, Comotto, Ossola, Pittarella, Bouyer*, Zeroli, Vladimirov

*Per Bouyer l’eleggibilità dalla prima giornata di EL dipenderà dalla data federale esatta del primo tesseramento con il Milan.

LISTA MILAN, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Da capire poi il futuro di diversi calciatori: Leao, Gimenez e Ricci sono in uscita: i primi due libererebbero un posto ciascuno nella lista dei 17 stranieri, mentre il centrocampista ne libererebbe uno nella lista dei formati in Italia. A questi si aggiungono anche Bondo e Filippo Terracciano, che consideriamo già fuori lista.

LISTE MILAN, COME CAMBIA IL MERCATO

Nella simulazione di oggi, contando anche Leao e Gimenez, i posti per i 17 non formati sarebbero pieni. Ma è facile immaginare che da qui al primo settembre possano arrivare delle cessioni che libererebbero ulteriore spazio. Intanto il nuovo acquisto Moreira sarebbe liberamente utilizzabile in Serie A, mentre in Europa occuperebbe uno dei 17 slot per i "non formati".