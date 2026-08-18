Di Stefano racconta: "Ho visto Nkunku negli allenamenti a Perth: pur essendo forte, non si è mai visto il sacro fuoco"

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Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a MilanVibes sulla scelta di Amorim di mettere fuori dal progetto Christopher Nkunku.

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a MilanVibes sulla scelta di Amorim di mettere fuori dal progetto Christopher Nkunku: “Nkunku probabilmente non ha convinto in questo mese. L’ho visto 15 giorni negli allenamenti parzialmente aperti e posso dire che, pur essendo un calciatore forte, non si è mai visto il sacro fuoco, non ha quella cosa che ha fatto pensare che sarebbe entrato e avrebbe cambiato la partita. Ci sono storie che sembrano d’amore e d’amore non lo saranno mai, vuoi per incompatibilità di ambiente o di spogliatoio. Arrivato ad agosto, ha fatto male nei primi mesi, quando ha trovato la condizione i rossoneri lo hanno virtualmente ceduto, è capocannoniere della seconda parte di stagione ma nel modo di giocare non ha convinto Amorim. Bene, però, che ci siano scelte. Si è deciso così e questa è la linea”.

Ci saranno altre cessioni?

“Devi essere bravo come dirigenza, deve esserci disponibilità da parte dei calciatori a 15 giorni dalla fine del mercato. Molti calciatori potrebbero impuntarsi a rimanere, anche essendo fuori dal progetto, sperando cambi qualcosa dopo le prime partita, quindi serve buon senso da parte di tutti. Non credo partiranno con la squadra e chiedo questa scelta possa incidere anche a livello di allenamenti”