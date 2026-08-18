Odogu si presenta al Tolosa: "Durante la mia ultima stagione in Italia ho imparato moltissimo e ho acquisito un'esperienza preziosa. Ora voglio fare il passo successivo"

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Le prime parole di David Odogu come nuovo calciatore del Tolosa

Poco fa il Milan ha ufficializzato la cessione di David Odogu al Tolosa in prestito secco: il tedesco è stato mandato in Francia per giocare con regolarità e fare esperienza a livelli altri. Il difensore ha parlato anche ai canali ufficiali del suo nuovo club:

ODOGU IN PRESTITO AL TOLOSA, LE SUE PAROLE

"Durante la mia ultima stagione in Italia ho imparato moltissimo e ho acquisito un'esperienza preziosa che mi ha permesso di crescere come giocatore. Ora voglio consolidare queste basi, fare il passo successivo e continuare a crescere ai massimi livelli. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale per me giocare con regolarità, assumermi delle responsabilità e offrire prestazioni di alto livello settimana dopo settimana. Fin dall'inizio dei nostri colloqui, ho avuto un'impressione molto positiva del Tolosa. Sono convinto che il TéFéCé sia ​​il luogo ideale per proseguire la mia crescita in un ambiente stimolante e fare il prossimo passo nella mia carriera".