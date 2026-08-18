Cuomo: "Con i calciatori da 15/20 milioni non migliori la rosa: ne sono arrivati tre ad almeno il doppio. Ma l'importante sarà..."

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sull'acquisto di Diego Moreira da parte del Milan.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sull'acquisto di Diego Moreira da parte del Milan: “Non si può certo dire “tirate fuori i soldi” oggi, perché questi sono stati spesi e abbiamo sempre detto: “Con i calciatori da 15/20 milioni non migliori la rosa”. E quelli arrivati sono costati almeno il doppio. Poi però c’è il campo e ribadisco un qualcosa a cui credo molto più che una sessione di mercato: l’allenatore, le sue idee, lo spogliatoio e la società sono più importanti di chi arriva e di quanto spendi. E allora il giudizio è per forza di cose rimandato: per legittimare questa estate sul mercato devi creare un ambiente forte nello spogliatoio, difendere l’allenatore quando i risultati non gli daranno ragione e avere una società che sappia supportare quotidianamente il lavoro di Milanello”.

QUANTO GUADAGNA MOREIRA AL MILAN

Altro grande colpo in entrata del Milan che ha chiuso l'arrivo dallo Strasburgo di Diego Moreira per 48 milioni più una percentuale sulla futura vendita. Lo riferisce questa mattina Il Giornale che riporta anche le cifre del contratto che oggi il belga firmerà dopo aver svolto le visite mediche di rito: tre milioni di euro a stagione fino al 2031. Con questo investimento, salgono a 150 i milioni di euro spesi dal Diavolo in questa campagna d'acquisti estiva.

Il Milan ha anticipato la concorrenza di diversi club, come per esempio Lipsia, Borussa Dortmund e Roma, grazie anche alla regia di Jorge Mendes, agente di Moreira, che è stato decisivo per arrivare ad un accordo tra le due società. Nella scorsa stagione, tra campionato francese, Coppa di Francia e Conference League, il belga ha collezionato 42 presenze con la maglia dello Strasburgo, segnando cinque gol e regalando ben nove assist.