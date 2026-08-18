Galatasaray, al via la trattativa con il Napoli per Lang. I turchi mollano Leao?

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In Germania riferiscono che il Galatasaray avrebbe iniziato una trattativa con il Napoli per Lang. I turchi potrebbero decidere di abbandonare la pista che porta a Leao

Dalla Germania arriva una notizia che potrebbe complicare non poco i piani di cessione di Rafael Leao da parte del Milan: secondo quanto riferisce Sky Sport DE, infatti, il club turco ha avviato una trattativa con il Napoli per Noa Lang. I due club stanno parlato per provare ad trovare un accordo per il trasferimento dell'attaccante belga a titolo definitivo ad Istanbul.

Se l'affare dovesse andare in porto, a quel punto il Galatasaray potrebbe decidere di abbandonare definitivamente la pista che porta a Leao. I turchi hanno già presentato delle offerte nelle scorse settimane, tutte rifiutate dal Milan. I rossoneri hanno però ora deciso di abbassare la loro richiesta economica e sarebbero pronti ad accettare proposta da 40-45 milioni.