Galatasaray, al via la trattativa con il Napoli per Lang. I turchi mollano Leao?
Dalla Germania arriva una notizia che potrebbe complicare non poco i piani di cessione di Rafael Leao da parte del Milan: secondo quanto riferisce Sky Sport DE, infatti, il club turco ha avviato una trattativa con il Napoli per Noa Lang. I due club stanno parlato per provare ad trovare un accordo per il trasferimento dell'attaccante belga a titolo definitivo ad Istanbul.
Se l'affare dovesse andare in porto, a quel punto il Galatasaray potrebbe decidere di abbandonare definitivamente la pista che porta a Leao. I turchi hanno già presentato delle offerte nelle scorse settimane, tutte rifiutate dal Milan. I rossoneri hanno però ora deciso di abbassare la loro richiesta economica e sarebbero pronti ad accettare proposta da 40-45 milioni.
🚨EXCL | Galatasaray have opened negotiations with Napoli to re-sign Noa Lang.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 18, 2026
The clubs are now working to find a solution. Talks about a permanent deal. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/bm57yooKA8
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