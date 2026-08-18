News VIDEO MN - Diego Moreira è sbarcato a Milano

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Diego Moreira, ultimo colpo del mercato estivo del Milan, è sbarcato pochi istanti fa a Linate. Ora il belga si sottoporrà subito alle visite mediche

Diego Moreira, ultimo colpo del mercato estivo del Milan, è sbarcato pochi istanti fa a Linate. Il 22enne belga andrà ora subito alla clinica "La Madonnina" di Milano per svolgere le visite mediche di rito. Poi idonerità sportiva e infine firma sul suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi. Moreira arriva a titolo definitivo dallo Strasburgo e nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim potrà essere impiegato sia da esterno a tutta fascia che da trequartista.

Il Milan ha anticipato la concorrenza di diversi club, come per esempio Lipsia, Borussa Dortmund e Roma, grazie anche alla regia di Jorge Mendes, agente di Moreira, che è stato decisivo per arrivare ad un accordo tra le due società. Nella scorsa stagione, tra campionato francese, Coppa di Francia e Conference League, il belga ha collezionato 42 presenze con la maglia dello Strasburgo, segnando cinque gol e regalando ben nove assist.

Ecco il video con le prime immagini di Moreira a Milano girato dall'inviato di Milannews.it: