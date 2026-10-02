Amorim sincero: "Non mi piace sentire parlare del Milan di Amorim, questa è una squadra che ha una sua storia che va oltre al nome dell'allenatore"

Le parole del tecnico rossonero in merito alla gestione del suo Milan e di alcuni importanti protagonisti della stagione

Prosegue la lunghissima pausa per le Nazionali, con diversi rossoneri impegnati con i rispettivi paesi in giro per il mondo. Luka Modric, icona e capitano della sua Croazia, è ancora un punto fermo della sua Nazionale e soprattutto del Milan. Lo sa bene il tecnico rossonero Ruben Amorim, che a Sky Sport Insider ha parlato così del numero 14 milanistae e non solo. Ecco un estratto delle sue parole sulla sua squadra:

E' il Milan di Amorim?

"Mancano ancora molte cose, e lo dico senza problemi. Cerchiamo di dominare il gioco in modo più costante, giochiamo bene in alcuni momenti ma abbiamo ancora molto da fare. Non mi piace sentir parlare di questo come il Milan di Amorim: il Milan è il Milan, ha una storia e un'identità che va oltre il nome di un allenatore. Voglio una squadra riconoscibile, capace di vincere anche quando le cose non vanno perfettamente. Siamo ancora lontani dal nostro potenziale, ma abbiamo bisogno di tempo e di continuità. Abbiamo tante partite, dobbiamo vincere e migliorare in parallelo, e non è semplice".