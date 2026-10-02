Milan Futuro, Navarro: "Tutti i ragazzi possono arrivare a giocare titolari nel Milan

Sergio Navarro ha molta fiducia nei suoi calciatori di Milan Futuro: tutti, per lui, possono arrivare a giocare in prima squadra

Il nuovo ciclo del Milan si sta vivendo praticamente a ogni livello. Non solo l'arrivo di Ruben Amorim, in netta controtendenza rispetto alla panchina affidata a mister Massimiliano Allegri la passata stagione, anche Milan Futuro ha rotto con il passato e ha affidato la sua panchina allo spagnolo Sergio Navarro. Il tecnico nativo di Huelva ha parlato di come gestisce la squadra e i suoi giocatori a cui dà molta carta bianca anche sul modo di giocare.

Il commento di Sergio Navarro, mister di Milan Futuro, sulla gestione dei suoi ragazzi: "Non sbagliano, sono più bravi di me. E poi, se io intervengo per correggere, è il mio ego che parla. Invece io mi fido dei miei ragazzi. Per me tutti i ragazzi che alleno possono arrivare a giocare titolari nel Milan. Tutti hanno il potenziale e la convinzione per farcela. Plazzotta e Pandolfi, ad esempio, hanno il calcio in testa, guardano prima di noi quello che accade in campo. I calciatori possono non essere colti ma tutti hanno una grande intelligenza emozionale per il gioco, per capire che cosa sta succedendo in partita, altrimenti non sarebbero qui”.