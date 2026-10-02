Visnadi: "A me piace molto più di più il Milan di Amorim che quello di Allegri"

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva dando un primo giudizio su Ruben Amorim, allenatore del Milan.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva dando un primo giudizio su Ruben Amorim, allenatore del Milan: "Credo sia evidentemente presto per valutare quanto fatto finora con il Milan, semplicemente perché lavora con la squadra da soli due mesi e mezzo. Dell'allenatore Amorim, tuttavia, parla già la sua storia: un'esperienza bellissima in Portogallo, una parentesi non felice in Premier League, ma a me è un profilo che piace. Mi piace la sua comunicazione, mi piace il suo modo di voler imporre la propria idea di calcio. Credo possa fare bene con il Milan e che farà bene.

Per fare un confronto con chi l'ha preceduto sulla panchina rossonera, devo dire che questo Milan mi piace molto di più: in campionato non ha ancora perso, mentre in Europa è caduto in un match venendo poi travolto dalle critiche. Ci si dimentica però di sottolineare che ha subito due gol su appena due tiri incassati, contro una formazione che figura tra le tre o quattro più forti in assoluto e tra le candidate principali a vincere l'Europa League. Il mio voto su Amorim è assolutamente favorevole. È ancora presto per un bilancio definitivo della sua avventura milanista, ma guardo al futuro con grandissimo ottimismo".