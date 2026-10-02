Guidi: "D’accordo con il Milan e con gli Usa, Pulisic ha deciso di rinunciare alla chiamata della sua nazionale per lavorare a Milanello"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic, attaccante americano del Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic, attaccante americano del Milan: "Nella notte tra martedì e mercoledì, Christian Pulisic ha assistito da migliaia di chilometri di distanza alla vittoria degli Stati Uniti sul Cile in amichevole (90’ in panchina per l’altro rossonero al servizio del ct Mauricio Pochettino, Yunus Musah). Evento più unico che raro, dato che Capitan America non è solito saltare partite della propria nazionale. Il momento, però, è particolare. Pulisic aveva salutato gli States dopo il ko al Mondiale contro il Belgio del 7 luglio, condito dal brutto infortunio che gli ha poi impedito di svolgere la preparazione pre-campionato con il Milan. Chris è tornato a lavorare con la squadra solo nella settimana in cui è partita la Serie A, andando subito in panchina a Torino il 23 agosto.

Per l’esordio, però, ha dovuto aspettare il 12 settembre, quando Ruben Amorim lo ha gettato nella mischia all’intervallo per cercare di ribaltare la Lazio. All’Olimpico Pulisic ha dato il suo contributo alla rimonta da 0-2 a 2-2 con un assist, poi la settimana successiva ha interrotto il lungo digiuno segnando al Lecce il suo primo gol del 2026 a tinte rossonere. D’accordo con il Milan e la federazione a stelle e strisce, l’americano ha comunque deciso di rinunciare alla chiamata della sua nazionale per rimanere a lavorare a Milanello. L’obiettivo è comune a tutte le parti: Chris deve dimenticare i primi otto mesi del 2026 e tornare il Capitan America visto in tutti gli anni a Milano".