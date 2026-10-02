F. Galli crede in Bartesaghi: "Crescita fermata, ma sono momenti che nello sviluppo possono capitare"

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso a RadioRossonera su Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi, terzini del Milan.

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso a RadioRossonera su Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi, terzini del Milan: "Estupinan credo abbia bisogno di qualcuno che gli dà fiducia. Credo che stia leggermente migliorando e che contro il Lecce abbia fatto bene salvando anche un gol. Poi per quanto riguarda le scelte, bisogna vedere anche gli avversari del Milan: anche in base a loro Amorim deciderà chi mettere in campo, se esterni con il piede forte oppure a piede invertito. Sono sempre scelte che derivano dalla strategia di gioco che Amorim ha in testa.

Bartesaghi potrebbe anche giocare da terzo di difesa. Io lo penso sempre più come esterno al momento. Ha avuto una frenata nel suo percorso di crescita, ma sono momenti che nello sviluppo di un giocatore che possono capitare. Io credo che lui abbia tutti gli strumenti per uscire fuori da questo momento, anche aiutato dall'allenatore e dai compagni”.