Amorim ammette: "Guardando queste prime cinque partite, è già chiaro che tutti i giocatori entrati dalla panchina hanno inciso positivamente"

Le parole del tecnico rossonero in merito alla gestione del suo Milan e di alcuni importanti protagonisti della stagione

Prosegue la lunghissima pausa per le Nazionali, con diversi rossoneri impegnati con i rispettivi paesi in giro per il mondo. Luka Modric, icona e capitano della sua Croazia, è ancora un punto fermo della sua Nazionale e soprattutto del Milan. Lo sa bene il tecnico rossonero Ruben Amorim, che a Sky Sport Insider ha parlato così del numero 14 milanista e non solo. Di seguito riportiamo un breve estratto delle sue parole rilasciate a Sky questa sera:

"Cercherò sempre di schierare la formazione migliore per ogni partita, tenendo conto anche di quello che potrebbe servire nella seconda parte della gara. Guardando queste prime cinque partite, è già chiaro che tutti i giocatori entrati dalla panchina hanno inciso positivamente. Non possiamo pensare solo agli undici titolari. E poi con due giorni tra una partita e l'altra è impossibile affidarsi sempre agli stessi: dobbiamo essere pronti tutti, e su questo lavoriamo ogni giorno. Modric? Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. È impossibile che un giocatore di quell’età giochi sempre a quell’intensità. L’unica cosa che posso dire è che Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti. Ama il calcio, ama stare sul campo e questo è fondamentale per noi. Sono davvero contento di averlo nel gruppo”.