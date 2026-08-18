News VIDEO MN - Diego Moreira arrivato alla clinica "La Madonnina": ora le visite mediche con il Milan

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Dopo essere sbarcato a Linate, Diego Moreira è arrivato alla clinica "La Madonnina" di Milano per le visite mediche con il Milan

Dopo essere sbarcato a Linate, Diego Moreira si è recato subito alla clinica "La Madonnina" di Milano dove è arrivato pochi minuti fa. Il giocatore belga, che il Milan ha preso a titolo definitivo dallo Strasburgo, si sottoporrà ora alla visite mediche di rito con il club rossonero e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con il Diavolo.

Queste le immagini di Moreira che arriva alla clinica "La Madonnina" per le visite mediche con il Milan: