Letizia: "Come vi avevo avvisato da giorni, Cardinale ha deciso di spendere per il Milan senza fare la conta delle monetine"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'operazione che ha portato Diego Moreira al Milan

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'operazione che ha portato Diego Moreira al Milan: "L’arrivo di Diego Moreira dimostra che Cardinale ha cambiato definitivamente filosofia: il Milan non basa più il suo mercato sulle occasioni o sulla rivendibilità dei giocatori o sulla convenienza dell’affare. Finalmente comanda solo ed esclusivamente il campo, come i tifosi hanno sempre chiesto che fosse. Serve un giocatore all’allenatore? Prendiamo il meglio che c’è, senza preoccuparsi di 5 milioni in più o in meno, che nell’arco di un contratto di tanti anni sono spiccioli. Diego Moreira è esattamente il genere di giocatore che, se l’avessero preso gli altri, avrebbe fatto rosicare i milanisti: ecco perché sarebbe corretto sottolineare che si tratta di un acquisto dalla forte simbologia".

MERCATO MILAN: ARRIVA ANCHE ALTRO

Secondo Letizia, tra l'altro, il calciomercato in entrata del Milan non si è ancora concluso: "Non è finita qui: il Milan resta attivo e attento sul mercato. Cardinale può ancora fare altri regali: certo è il caso che inizi a uscire anche qualcuno, inutile essere ipocriti. Ma l’idea è quella di dare ad Amorim una squadra completa, senza rimpianti, senza fare la conta delle monetine: Gerry ha deciso di spendere ancora per il Milan, come vi avevo avvisato da giorni".