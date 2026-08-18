Milan, per Moreira pronto un contratto fino al 2031: ecco quanto guadagnerà

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Il Giornale rivela che Diego Moreira, ultimo colpo di mercato del Milan, firmerà nelle prossime ore un contratto fino al 2031 a tre milioni annui

Altro grande colpo in entrata del Milan che ha chiuso l'arrivo dallo Strasburgo di Diego Moreira per 48 milioni più una percentuale sulla futura vendita. Lo riferisce questa mattina Il Giornale che riporta anche le cifre del contratto che oggi il belga firmerà dopo aver svolto le visite mediche di rito: tre milioni di euro a stagione fino al 2031. Con questo investimento, salgono a 150 i milioni di euro spesi dal Diavolo in questa campagna d'acquisti estiva.

Il Milan ha anticipato la concorrenza di diversi club, come per esempio Lipsia, Borussa Dortmund e Roma, grazie anche alla regia di Jorge Mendes, agente di Moreira, che è stato decisivo per arrivare ad un accordo tra le due società. Nella scorsa stagione, tra campionato francese, Coppa di Francia e Conference League, il belga ha collezionato 42 presenze con la maglia dello Strasburgo, segnando cinque gol e regalando ben nove assist.