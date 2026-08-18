Milan, Ricci proposto al Como ma ad oggi non c'è accordo sulla formula. La situazione

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Samuele Ricci è stato proposto al Como, ma al momento i due club hanno visioni differenti sulla formula dell'eventuale trasferimento del centrocampista

Intervenuto in un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così di Samuele Ricci che è stato proposto dal Milan al Como: "In questo momento ci risulta che Samuele Ricci sia stato proposto al Como. Il Como cerca calciatori italiani, non soltanto Kean in attacco ma anche in altri reparti. Il Milan ha una vera e propria lista di esuberi che Bobby Gardiner, per conto del Milan, sta proponendo a varie società.

Vale per Nkunku, Santi Gimenez ed Estupiñán, ma anche per Ricci, che è stato offerto al Como. Il Como prenderebbe in considerazione Ricci in prestito, mentre il Milan vuole una cessione definitiva o con un obbligo di riscatto facile. Oggi il Milan non accetta le condizioni prospettate dal Como".