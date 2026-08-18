Dall'Inghilterra: il Newcastle sta cercando un attaccante e valuta anche Nkunku

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In Inghilterra riferiscono che il Newcastle sta pensando di prendere un altro attaccante e sta valutando anche il profilo di Nkunku che è in uscita dal Milan

Il Newcastle è concentrato a cercare rinforzi soprattutto in mezzo al campo, ma sta valutando con attenzione anche l'ipotesi di prendere un nuovo attaccante che possa muoversi anche da seconda punta. E un nome che piace molto è quello di Christopher Nkunku che può giocare in qualsiasi posizione del reparto offensivo. A riferirlo è The Athletic.

Il francese è stato inserito nella lista dei giocatori tagliati da Ruben Amorim e dunque è sul mercato. Oltre al Newcastle, anche altri club lo hanno messo nel mirino, come per esempio Lispia, Roma, Galatasaray e altri club di Premier League. Ricordiamo che il Milan deve incassare almeno 30 mlioni di euro per evitare una minusvalenza.