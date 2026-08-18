Nico Gonzalez al Milan in scambio di Fofana o Tomori? Al momento sono solo suggestioni
Il Milan cerca un trequartista e Repubblica ipotizza un possibile scambio con la Juventus che apprezza i rossoneri Tomori e Fofana
Il Milan ha chiuso nelle scorse ore l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, ma il mercato in entrata del Diavolo potrebbe non essere ancora finito. Non è un mistero che Ruben Amorim abbia chiesto un trequartista mancino e uno dei nomi che vengono accostati al club rossonero è quello di Nico Gonzalez che è in uscita dalla Juventus.
Nelle ultime ore, si parla molto di un possibile scambio tra Milan e Juventus: l'argentino a Milanello e uno tra Youssouf Fofana e Fikayo Tomori in bianconero. Sia il centrocampista francese e che il difensore inglese sono stati tagliati da Ruben Amorim e per questo sono stati messi sul mercato. Lo scrive stamattina Repubblica che aggiunge che queste ipotesi di scambi sono al momento solo delle suggestioni.
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