Milan, Cissé verso la permanenza: sta piacendo sempre di più ad Amorim

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Nonostante il pressing di Torino e Sassuolo, Alphadjo Cissé va verso la permanenza al Milan. Ruben Amorim lo apprezza molto

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul futuro di Alphadjo Cissé: "Cissè ha disputato una grande partita contro il Manchester United e sta piacendo sempre di più ad Amorim. Tra i due c'è un grande rapporto, mentre Cissè sta mostrando un'ottima attitudine e un ottimo comportamento dentro e fuori dal campo. Il Torino ha chiesto più volte Cissè in prestito, anche il Sassuolo si è fatto avanti, ma ad oggi è molto più probabile che Cissè resti al Milan, che sembra intenzionato a trattenere l'ex Catanzaro".

Dopo la gara contro lo United, Ruben Amorim ha speso belle parole su Cissé rispondendo ad una domanda su Rafael Leao: "Il futuro di Leao? Leao è un nostro giocatore. Ho già detto che siamo felici di averlo, è un giocatore davvero costoso. Quindi vedremo, ma deve lottare. Penso che Cisse, per come ha giocato, renderà le cose difficili. Saelemaekers ha cambiato posizione, sarà dura. Abbiamo anche Pulisic che sta tornando. Quindi abbiamo molti giocatori che lotteranno per il posto".