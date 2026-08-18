Milan, in arrivo una nuova offerta del Galatasaray per Leao

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Rafael Leao resta in uscita dal Milan. Il Galatasaray è pronto a prensentare un nuova offerta ai rossoneri per l'attaccante portoghese

Chiuso un altro colpo in entrata con l'arrivo dallo Strasburgo di Diego Moreira, 22enne che può giocare sia da esterno a tutta fascia che da trequartista, il Milan dovrò accelerare ora con le cessioni, in primis quella di Rafael Leao. Secondo quanto riporta stamattina Il Giornale, per l'attaccante portoghese si registra il ritorno di fiamma del Galatasaray che appare pronto a mettere sul piatto una nuova offerta per assicurarsi le prestazioni del numero 10 rossonero.

Il Milan lo ha messo da tempo sul mercato, ma non sono arrivate offerte che soddisfavano il club di via Aldo Rossi che chiedeva 50-60 milioni di euro per il cartellino di Leao. Per favorire la sua pertenza, i rossoneri hanno deciso di abbassare la propria richiesta e quindi ora potrebbero bastare 40-50 milioni per ottenere il via libera del Diavolo.