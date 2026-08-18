Modric: "So che molti parlano della mia età e del fatto che molti giocatori abbiano 20 anni in meno di me, ma a questo fa venire voglia di combattere"
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Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero all'alba della nuova stagione.
Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Al Milan giochi con gente che ha 20 anni in meno di te...
"So che molti parlano della mia età e del fatto che molti giocatori abbiano 20 anni in meno di me. Ma io non penso a queste cose, anzi: mi fanno sentire più giovane. Giocare con loro mi fa sentire più giovane e mi sprona a competere contro di loro. E questo mi spinge ad andare avanti. Sono molto competitivo, mi piace lottare e avere voglia di competere".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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