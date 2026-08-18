News

MN - Terminate le visite mediche di Diego Moreira. Ora l'idoneità sportiva

MN - Terminate le visite mediche di Diego Moreira. Ora l'idoneità sportivaMilanNews.it
Oggi alle 16:12News
di Redazione MilanNews
fonte dal nostro inviato Antonello Gioia

Dopo circa tre ore sono terminate in questi istanti le visite mediche di Diego Moreira, nuovo acquisto del Milan. Ora il belga andrà a Varese per l'idoneità sportiva e in seguito, se le tempistiche lo pèermetteranno a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi anni.

Il talentuoso esterno belga arriva al Milan per 45 milioni di euro più 20 di bonus, facili e difficili.