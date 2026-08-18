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MN - Terminate le visite mediche di Diego Moreira. Ora l'idoneità sportiva
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Dopo circa tre ore sono terminate in questi istanti le visite mediche di Diego Moreira, nuovo acquisto del Milan. Ora il belga andrà a Varese per l'idoneità sportiva e in seguito, se le tempistiche lo pèermetteranno a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi anni.
Il talentuoso esterno belga arriva al Milan per 45 milioni di euro più 20 di bonus, facili e difficili.
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