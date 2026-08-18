Modric non le manda a dire: "Al Milan non si gioca solo per centrare il quarto posto, ma si deve pensare di vincere"

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Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero all'alba della nuova stagione.

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Per che obiettivo sei tornato al Milan?

"La mia missione è dare il massimo e aiutare la squadra a vincere il più possibile. Sono tornato come se dovesse essere la prima volta e dovessi vincere. Non serve parlare molto: ora dobbiamo agire. RImnere umile, lavorare duramente, restare uniti. Se giochi in un club come il Milan, la cosa più normale è pensare di voler vincere e non solo centrare la qualificazione im Champions. Devi puntare al massimo: per questo sono qui, questo è il mio obiettivo. Assiema al club, alla proprietà e all'allenatore condividiamo lo stesos obiettivo e per questo ho deciso di tornare".