Pasotto: "Ci sarà un faccia a faccia a Milanello tra Leao e Cardinale la prossima settimana"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante portoghese.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante portoghese: "Lì per lì, quando ha fatto boom la notizia della bocciatura di Nkunku, più o meno tutti hanno fatto la stessa deduzione: col francese giubilato da Amorim, Leao allora è destinato a restare. Il tempo di fare qualche veloce verifica, e si è capito che le situazione era assolutamente diversa. Una cosa non si tira dietro l'altra, come in prima battuta suggeriva la logica".

LA SITUAZIONE LEAO

"In altre parole, la situazione - ha proseguito Pasotto - intorno a Rafa non è cambiata. O meglio, non sono cambiate le intenzioni né del giocatore, né del club, e nemmeno quelle dell'allenatore. In attesa del faccia a faccia tra Leao e Cardinale, che avrà luogo a Milanello la prossima settimana e che potenzialmente potrebbe cambiare le carte in tavola, i giorni continuano a scorrere senza modificare la sceneggiatura intorno al portoghese. Lui, rispetto alla prima parte dell'estate in cui contemplava soltanto l'addio, non disdegnerebbe più di restare a Milanello. Pur rimanendo comunque (più che) aperto all'eventuale citofonata di qualche club inglese: ma per ora si resta nel campo delle speranze. Dal punto di vista del club, anche con la partenza di Nkunku il portoghese resta assolutamente sul mercato. Potrebbe semmai essere presa in considerazione l'ipotesi di abbassare un pelo la richiesta economica, in modo da invogliare le pretendenti e agevolare l'uscita del numero 10".