Modric, Bilic torna alla carica per convincerlo a non lasciare la Croazia

vedi letture

Il nuovo CT della Croazia l'aveva detto chiaramente nel corso della sua conferenza stampa di presentazione del mese scorso: "Una delle prime cose che farò sarà parlare con Modric, mi piacerebbe che continuasse con la nazionale". La Gazzetta dello Sport riporta che nei giorni scorsi c'è stato un incontro, e Bilic ha chiesto a Modric di continuare ad indossare la maglia della Croazia. Luka non si è acnora espresso e nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione: la tentazione, visto anche l'ottimo rapporto che lo lega a Bilic, è forte.

La rosea fa il conto dei possibili impegni del croato tra nazionale e Milan: "la Croazia giocherà il 26 settembre in Repubblica Ceca, il 29 settembre in Spagna, il 3 ottobre con l'Inghilterra, il 6 ottobre in casa con la Spagna. L'11 ottobre riecco il campionato e poi, tra 15 ottobre e 5 novembre, tre turni di Europa League". A 41 anni anche un campione come lui ha sicuramente bisogno di riposo, e giocare ogni 3-4 giorni non è di certo una situazione ideale. Ma comunque la decisione non è ancora presa, Modric lo farà nei prossimi giorni.

Nel frattempo la figlia Ema, che nella scorsa stagione ha giocato nel Milan U13, torna a Madrid per ragioni scolastiche: la famiglia del centrocampista vivrà in Spagna e non a Milano.