News VIDEO MN - Il super agente Jorge Mendes arrivato a Milano

vedi letture

Ecco il super agente Jorge Mendes a Milano: incontrerà la dirigenza rossonera

Era atteso a Milano ed è arrivato: Jorge Mendes è nel capoluogo lombardo per la firma di Diego Moreira e la presentazione di Gonçalo Ramos al Flagship Store di via Dante.

Il super agente poi avrà degli importanti incontri di mercato con la dirigenza rossonera.